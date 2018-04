„Größter Kollaps seit Bankrott der Tabakfabriken“

Wahnsinns-Match in England, wo Aufstiegskandidat Bristol und Hull City sich eine 5:5-Torschlacht lieferten! Eine unvergessliche Partie wurde in der zweithöchsten englischen Spielklasse in Bristol gespielt, wo die heimische Mannschaft im Championship-Match-der-Runde bereits 3:1 und 4:2 gegen Abstiegskandidat Hull führte, dann aber plötzlich zu straucheln begann. Die Gäste drehten das Spiel, aber sie konnten nicht mit einem Sieg das Ashton-Gate-Stadion verlassen. Zumal Joe Bryan in der 94. Minute für den Ausgleich sorgte. Wenn Sie denken, dass die Heim-Fans mit dem Punkt zufrieden waren, irren Sie sich gewaltig.