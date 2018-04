Saisonstart für den knackigen Fitmacher!

Neun Grazer Köche - von so renommierten Häusern wie etwa Landhauskeller, Carl, Eckstein, Stainzerbauer oder Grossauer Geniesserei - machten es gestern bei der Präsentation des heurigen Grazer Krauthäuptel vor: Sie kreierten Gerichte rund um die grüne Vitaminbombe, „die uns alle überrascht haben“, so Waltraud Hutter, Genussbotschafterin der Stadt Graz. „Dieser Salat ist nämlich so vielseitig in der Küche verwendbar, vom Kochsalat bis zum ,Krauthäuptel-Staub’ zum Verfeinern oder kombiniert zur Süßspeise. Es wäre direkt schade, ihn immer ,nur’ als Salat zu genießen.“