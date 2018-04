Brutale Racheaktion nach einem Popo-Grapscher

„Ich war voll aggressiv, Frau Rat, aber ich wollte eigentlich nur mit ihm reden“, meinte der türkischstämmige 19-Jährige Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht. Auf die Frage, warum er sich dann aber vermummt hatte, wusste selbst der Angeklagte keine sinnvolle Antwort. Auslöser für die irre Racheaktion war ein Popo-Grapscher. Nachdem seiner Freundin auf den Hintern gegriffen wurde, alarmierte der Oberländer den Mann seiner Cousine. Gemeinsam wollten sie dem Syrer offenbar zeigen, wer der Boss ist. „Aufmachen, hier ist die Polizei“, soll das Duo gerufen haben, um in die Wohnung des „Sex-Unholds“ zu kommen. Als der Mitbewohner des Syrers dann die Tür öffnete, hielt ihm der 19-Jährige die Pistole unter die Nase. Gezielt visierten die beiden Vermummten aber das Schlafzimmer an. Ohne lang herumzufackeln, wurde auf den Syrer, der dort schlief, eingedroschen.