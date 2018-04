Mädchen (16) wurde in Linz mit Messer überfallen

Tritt in die Weichteile

Durch einen Tritt in die Weichteile konnte das Mädchen die Angreifer vertreiben. Einer der Täter soll in etwa 1,70 Meter groß sein, hatte eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke an. Trotz sofortiger Fahndung konnte bis dato kein Tatverdächtiger aufgegriffen werden.