Familienbande stahl IKEA-Artikel mit Kinderwagen

Die Familienbande dürfte bei ihren Beutezügen sehr gut organisiert gewesen sein. So soll es verschiedene Aufgabengebiete für jeden einzelnen Beschuldigten gegeben haben. „Alle Arbeitsfelder griffen wie ein Uhrwerk ineinander. Das ermöglichte sogar mehrere Taten an einem Tag“, so die Staatsanwältin Kathrin Taudin gegenüber „Bild“. Die ungewöhnliche „Tatwaffe“: ein Kinderwagen, der so präpariert war, dass man bis zu vier volle Einkaufstaschen darin aus dem Einrichtungshaus schmuggeln konnte.