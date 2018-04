Bruder tötete seine Schwester in Klagenfurt

Vorerst kann über das Motiv nur gerätselt werden. Laut Auskunft der Polizei gegenüber der „Krone“ gebe es noch keine konkreten Hinweise. Am Nachmittag wurde ein Lokalaugenschein am Tatort vorgenommen, die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion beider Leichen an. Mit einem Ergebnis wird frühestens am Dienstag gerechnet.