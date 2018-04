Deutschklassen in Graz dringend gesucht

Der Bund will, dass es ab Herbst separate Deutschklassen für Schüler mit Sprachdefiziten gibt. Graz hat dadurch enormen Platzbedarf in Volksschulen und Neuen Mittelschulen - bis zu 48 (!) zusätzliche Klassenräume sind nötig. Der Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache beträgt in Graz 52,4 Prozent.