Rapid: Die Party fand auf dem Fahrrad statt

Spätere Anreise

„Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter, eine völlig andere Partie als gegen die Austria“, ist sich Djuricin sicher. Daher wird er seine Derby-Elf vielleicht sogar verändern. Eine Neuerung ist fix: Anders als in der Liga reist Rapid erst am Mittwoch, also am Matchtag, an. „Wegen der späten Beginnzeit“, hört Djuricin auf den Wunsch der Spieler.