Wien: 800 Taxler demonstrierten gegen Uber und Co.

Rund 800 Taxifahrer haben am Montag in Wien gegen die Konkurrenz durch Fahrdienstanbieter wie Uber oder mytaxi protestiert. Die Protestfahrt startete am späten Vormittag in Favoriten und führte quer durch die Innenstadt. Die Wirtschaftskammer und die Taxi-Innung unterstützten die Demo nicht, kündigten aber eine Klage gegen Uber an.