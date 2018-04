Diebe stahlen in Innsbruck ein Elektro-Fahrzeug

Zugeschlagen haben der oder die unbekannten Täter in der Nacht auf Sonntag am Mitterweg. Und zwar zeitlich eingegrenzt zwischen 23.15 und 6 Uhr in der Früh. Sie stahlen ein dort abgestellt gewesenes E-Auto der Marke VW-Golf. Der Wagen ist weiß lackiert und hat ein Innsbrucker Kennzeichen. Ob es sich nur um eine Dummheit oder um professionelle Autodiebe handelt, ist unklar. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Innsbruck-Flughafen oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.