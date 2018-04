Streit um Objektivität des ORF: Wolf rüffelt FPÖ

Grund genug für Wolf, die FPÖ auf Twitter und in seinem Blog zu rüffeln. So hätten „Stiftungsräte vielfältige Aufgaben“, jedoch gehörten die „Verwarnung oder Entlassung von RedakteurInnen“ ebenso wenig dazu wie „die Streichung von Korrespondentenstellen, weil die Berichterstattung über befreundete Parteien nicht gefällt“, klärt Wolf in seinem Blog unter dem Titel „Herr Grimme & Herr Steger“ in Richtung des FPÖ-Stiftungsrates auf. Diese Idee könnte laut Wolf “aus Ungarn“ stammen.