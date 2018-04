FPÖ fordert vom ORF mehr Objektivität

Wrabetz: „Korrespondentenbüros sind unverzichtbar“

Auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz reagierte via Twitter auf Stegers Aussagen. „16 Korrespondentenbüros des ORF sind unverzichtbare, vom Publikum höchst geschätzte Säulen der internationalen Berichterstattung in TV, Radio und Online. Bis 2020 kommen noch 2 weitere Standorte dazu“, so Wrabetz.