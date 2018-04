LIVE: Köln und HSV im Fernduell gegen den Abstieg!

Der Meistertitel ist seit vergangenem Wochenende an Bayern München vergeben, bei Bayern gegen Gladbach kämpfen die Gäste gegen eine Negativserie an. In München hat die Borussia in 49 Spielen nur dreimal gewonnen und gleich 35 Mal verloren. Um Rang vier gibt es zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ein direktes Duell. Stuttgart spielt gegen Hannover. Am Sonntag steigt das Ruhrpott-Derby, das im Herbst in die Geschichtsbücher einging (4:4). Um 15:30 Uhr geht es los, verfolgen sie die spannenden Spiele LIVE im krone.at-Ticker