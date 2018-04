Warum Firmen ihre Gewinne teilen

Aber: „Das Modell muss so gewählt sein, dass es nahe an dem ist, was der Mitarbeiter tut.“ Ein Vertriebsmitarbeiter etwa spüre eine direkte Gewinnbeteiligung deutlich: Setzt er mehr um, steigt auch seine Prämie - dieses Wissen kann sich positiv auf die Produktivität auswirken. Anders wirkt der Anreiz für jemanden im Sekretariat: „Der Zusammenhang zwischen Leistung und Belohnung ist weiter weg“, so Kocher.