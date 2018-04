Landes-Rechnungshof „zerlegt“ Lannach

Es ist der umfassendste Rechnungshofbericht in der Ära von RH-Direktor Heinz Drobesch, just am gestrigen Freitag, den 13., wurde er den Betroffenen zugestellt. Auf 199 Seiten (mit Beilagen) zeichnen die Landes-Prüfbeamten ein Sittenbild der stark gewachsenen ländlichen Gemeinde Lannach. Der Bericht ist, wenn man so will, ein „Aufmischen“ des Bürgermeisters. Dem volksnahen Josef Niggas wird so ziemlich alles vorgeworfen, was ein Ortschef nicht tun sollte. Aufs Simple heruntergebrochen: Die Gemeinde wurde zum Selbstbedienungsladen.