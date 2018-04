„Mohammed war ein Vorfahre der Queen“

Müssen die Briten den Stammbaum der Queen etwa bald neu schreiben? Geht es nach dem Autor Abdelhamid Al-Aouni, dann auf jeden Fall. Er versuchte kürzlich in einem Artikel in einer marokkanischen Zeitung zu beweisen, dass Elizabeth II. nämlich auf Umwegen von Mohammed, dem Begründer des Islams, abstammt. In der muslimischen Welt hat diese Story in den letzten Wochen für reichlich Aufsehen gesorgt, nun überrascht sie auch die Briten, wie die „Daily Mail“ schreibt.