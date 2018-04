Weitere Gemeinde legt Grundstein für Ärztezentrum

Nach dem symbolischen Startschuss für ein neues Rüsthaus gab es jetzt in Eibiswald den zweiten Spatenstich innerhalb kurzer Zeit: Die Gemeinde hat in Zentrumsnähe beim Weber-Parkplatz ein knapp 2800 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und errichtet darauf - mit Finanzhilfe (300.000 Euro) von SP-Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer - einen Bau, in dem zu Jahresende als erste die Allgemein- und Arbeitsmedizinerin Sabine Reiterer einziehen wird. Sie trat im Vorjahr die Nachfolge von Helmut Huss an.