„Wiener Kongress“ soll Europas Asylprobleme lösen

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl will ein neues Kapitel in der europäischen Politik aufschlagen: Vor der Übernahme der Ratspräsidentschaft Österreichs versammelt er am Donnerstag und Freitag sechs EU-Innenminister in Wien, um vor allem die Themen Außengrenzschutz und Asyl zu besprechen. Insider wissen: Kickl ist in dieser Frage ein Hardliner - weshalb er jetzt Verbündete sucht, um Druck auf die EU aufzubauen.