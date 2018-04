Biathlon-Dopingskandal: Es geht um Bestechung!

Die schweren Anschuldigungen (es gilt die Unschuldsvermutung) erfolgten knapp vor der Razzia der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Hauptquartier der IBU am Dienstag und am Mittwoch. Im Fokus der Ermittlungen stehen IBU-Präsident Anders Besseberg (Nor) und die deutsche Generalsekretärin Nicole Resch (42), die eine Freistellung von ihren Tätigkeiten beantragte.