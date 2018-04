Bayern München ohne Glanz und Tore im Halbfinale!

Ohne unnötig viel Glanz und Gloria - der FC Bayern München ist mit einem Heim-0:0 gegen den FC Sevilla problemlos ins Halbfinale der Champions League eingezogen! Ohne den nach seinen Rückenproblemen noch geschonten David Alaba geriet der deutsche Rekordmeister nach dem 2:1 in Spanien nie mehr richtig in Gefahr und steht nach einem Jahr Pause wieder im Halbfinale der Königsklasse. Ausgelost wird das Halbfinale am Freitag (13 Uhr) in Nyon.