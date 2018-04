Minister Hofer gesprächsbereit

Hofer weiß um die Probleme, die eine wachsende Stadt wie Graz hat: „Der ÖV-Ausbau ist für uns ein wichtiges Ziel. Was die Projekte in Graz angeht, bin ich gesprächsbereit. Natürlich sind viele Details zu klären. Welche Systeme sollen genau eingesetzt werden? Was bringen und kosten die?“ Demnächst gibt es diesbezüglich einen Gesprächstermin mit Hofer, Vertretern der Stadt Graz und des Landes Steiermark.