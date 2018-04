Gemeindebau-Mieter haben Angst vor rabiatem Russen

In einer städtischen Wohnhausanlage in der Pachmüllergasse in Wien-Meidling geht der Schrecken um. Mehrere Mieter leben in Angst vor einen Mitbewohner, der seine Nachbarn wüst beschimpft und körperlich bedrohen soll. Wiener Wohnen sieht dennoch keinen Grund, den gebürtigen Russen hinauszuwerfen.