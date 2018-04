„Herzkind“ Justina erhält nun eine Reha

Die kleine Tochter von Sigrid Sima-Witasek wurde mit einem Herzfehler geboren. Nach einer Operation in Linz braucht das kleine Mädchen dringend eine adäquate Therapie. „Wir hatten schon das Anmeldeformular für ein Reha-Zentrum in Deutschland bei uns zuhause liegen, als wir von der neuen Einrichtung in der Steiermark erfahren haben. Für uns ist es optimal hier, denn je näher wir unserem Heimatort sind, desto besser“, meint Sigrid Sima-Witasek. Während der dreiwöchigen Therapie von Justina bekommt auch sie Schulungen, um ihre Tochter besser betreuen zu können. Ihr Mann und die drei Geschwister besuchen die beiden während des Aufenthalts regelmäßig.



Neben den dreistündigen Therapieeinheiten pro Tag bietet das OptimaMed Kinder- Rehabilitationszentrum Wildbad ein Freizeitangebot mit Turn- und Spielplätzen, Kreativ-, Werk- und Spielräumen sowie einer vergünstigten Nutzung der Heiltherme Wildbad. Kinder im Pflichtschulalter werden während ihres Aufenthaltes von ausgebildeten Lehrkräften in der Heilstättenschule unterrichtet. Für Kinder bis 12 Jahre ist eine Begleitung durch einen Elternteil oder eine enge Bezugsperson in der Regel notwendig und auch therapeutisch sinnvoll. In unmittelbarer Nähe werden von einem Selbsthilfeverein auch Teddywohnungen für weitere Familienangehörigen (wie z.B. Geschwistern) adaptiert.