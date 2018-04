Haftantritt für Westenthaler spätestens Anfang Mai

Jetzt wird es ernst für Peter Westenthaler, der Mitte März wegen Untreue und schweren Betrugs -Stichwörter Fördermillion für die Fußball-Bundesliga und eine 300.000-Euro-Zahlung der Lotterien an das BZÖ - dazu verdonnert worden war, vier Monate seiner Strafe direkt hinter Gittern absitzen zu müssen. Wie sein Anwalt Thomas Kralik am Samstag bestätigte, erhielt der ehemalige Politiker die Aufforderung zum Strafantritt. Demnach hat Westenthaler nun zum „Einrücken“ in die Justizvollzugsanstalt Wien-Simmering einen Monat Zeit ...