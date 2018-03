Westenthaler: Haft bestätigt, Fußfessel abgelehnt

Ex-FPÖ- bzw. BZÖ-Politiker Peter Westenthaler muss zumindest für vier Monate ins Gefängnis. Das hat am Dienstag das Wiener Oberlandesgericht (OLG) im Berufungsverfahren entschieden. Der 50-Jährige bekam im Verfahren um eine Förder-Million an die heimische Fußballbundesliga sowie eine 300.000-Euro-Zahlung der Österreichischen Lotterien an das BZÖ lediglich sechs Monate der ursprünglich über ihn verhängten teilbedingten Strafe von 30 Monaten erlassen.