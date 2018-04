Bäckerei-Mitarbeiterin „bediente“ sich an Geldlade

Spurensuche zwischen Kipferln, Krapfen, duftenden Brotlaiben und reschen Semmerln. Die junge Angestellte einer Bäckerei mit Filialen in den Bezirken Korneuburg und Mistelbach soll immer wieder Geld aus der Kassa abgezweigt haben. Anscheinend fielen die Fehlbeträge dann doch auf. Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 25-Jährige mehr als 50.000 Euro - so jedenfalls die Anklage - in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Ihren Job ist die Verdächtige los, in der kommenden Woche steht sie - es gilt die Unschuldsvermutung - in Korneuburg vor Gericht.