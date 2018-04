US-Unternehmen will 2022 Weltraum-Hotel eröffnen

Schon jetzt kann man sich auf der Website des in Houston in Texas beheimateten Unternehmens Orion Span einen Aufenthalt auf der „Aurora Space Station“, die in einer Höhe von 320 Kilometern um die Erde kreisen soll, gegen eine Anzahlung von 80.000 Dollar (rund 65.000 Euro) pro Person online reservieren. 2021, so der Plan von Orion Span, soll die Raumstation in ihre Umlaufbahn gebracht werden, im Jahr darauf soll sie die ersten zahlenden Gäste beherbergen, die das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben können.