Orbans Sieg ist nicht mehr so sicher ...

Vor gut sechs Wochen zweifelte in unserem Nachbarland und in ganz Europa niemand an einem deutlichen Wahlsieg von Orban und seiner Fidesz-Partei. Dann folgte die kapitale Niederlage bei den Bürgermeisterwahlen in Hodmezövasarhely, einer bisherigen Fidesz-Hochburg in Südostungarn. „Das war der Wendepunkt“, sagt der Journalist Tamas Bauer. „Seitdem herrscht in der Opposition so etwas wie Euphorie.“