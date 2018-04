Großes Kärntner Bergkino

Natürlich ist trotzdem jeder Filmemacher auf der Suche nach der nächsten Geschichte: „In meinem Fall nenne ich es fast Karma, dass die Kino-Geschichte immer zu mir kam.“ Und dieses mal war es Bergsteiger-Legende Hans Kammerlander persönlich, der mit seinem Schicksalsberg, dem 8163 Meter hohen Manaslu, bei dessen Besteigung 1991 er zwei Freunde verlor, noch nicht abgeschlossen hatte. „2006, beim Versuch der Erstbesteigung des 7350 Meter hohen Jasemba in Nepal verlor ich meinen Seilpartner Luis Brugger. Doch statt dem Berg den Rücken zu kehren, wie beim Manaslu, erreichten Karl Unterkircher und ich ein Jahr später den Gipfel. Damit war für mich klar, es wird Zeit, zurück zum Manaslu zu gehen.“ Das Ergebnis ist ein bewegender, dokumentarischer Spielfilm über einen der legendärsten Bergsteiger aller Zeiten. „Über seine nicht nachvollziehbaren Abenteuer auf den höchsten Bergen der Welt, die er erlebte; ausgestattet mit Fähigkeiten wie kein anderer, die er in seiner Jugend als Bergbauernbub in Südtirol erworben hat“, so Salmina.