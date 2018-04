„Krone“ zu Besuch bei Vize-Europameisterin Fischer

Fünf Stunden am Tag verbringen die Fischers in der kleinen Gewichtheberhalle des ACU Krems. Jenem Verein, in dem schon Opa Johann Obmann war. „Rund dreißig Kilo fehlen mir noch zur Olympiamedaille. Das ist verdammt viel“, hat die Handelsschülerin am Leistungszentrum St. Pölten ihr Ziel stets vor Augen. Gemeinsam mit dem geliebten Bruder David will sie bei den Spielen in Tokio 2020 dabei sein. „Die Zwei halten zusammen wie Pech und Schwefel“, so der Papa.