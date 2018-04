Corey Taylor: Gnadenlose Abrechnung mit Amerika

Corey Taylor ist nicht nur Sänger der immens erfolgreichen Metalband Slipknot und der ebenso weithin respektierten Rocker Stone Sour, sondern vor allem auch ein selbsterschaffenes Internet-Phänomen. In einschlägigen (Metal)Kreisen gilt der 44-Jährige als Öl-ins-Feuer-Gießer, der zu jedem noch so unnötig scheinenden Thema nicht nur eine Meinung hat, sondern sie auf seinen diversen Social-Media-Plattformen auch gerne und mit Feuereifer kundtut. Die in Kommentarspalten abgesonderte Fragestellung „What Would Corey Say?“ in jeder x-beliebigen, virtuellen Diskussion wurde über die Jahre zu einer ähnlich ausufernden Konstante, wie Chuck Norris- und „deine Mudda“-Witze.