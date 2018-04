Ein Ort ist für Mega-Stromausfall gerüstet

„In so einem Fall kann es Tage dauern, bis die Stromversorgung in Österreich wieder funktioniert“, sagt Walter Schiefer. Der frühere Geschäftsführer der Feistritzwerke hat das Projekt in Stubenberg geleitet. Dort ist es jetzt möglich, innerhalb von ein paar Stunden ein Strominselnetz - abgekoppelt vom normalen Stromnetz - aufzubauen. Damit könnten bei einem totalen Stromausfall etwa 600 Stubenberger Haushalte im Ortskern mit Strom, Wasser und Wärme versorgt werden. Rüsthaus, Tankstelle, Gemeindeamt und Arztpraxis wären auch am Netz.