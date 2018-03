Jason Kidd und Steve Nash in Hall of Fame!

Zwei legendäre Point Guards sind am Samstag in Springfield in die Basketball Hall of Fame aufgenommen worden! Der 44-jährige Kanadier Steve Nash, zweimal als wertvollster Spieler der NBA (2005 und 2006) ausgezeichnet, und der 45-jährige US-Amerikaner Jason Kidd, 2011 NBA-Champion mit den Dallas Mavericks und zweifacher Olympiasieger (2000 und 2008).