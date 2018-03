Bozen holt sich gegen Capitals drei Matchpucks!

Der HCB Südtirol hat alle Trümpfe in der Hand, um zum zweiten Mal ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga einzuziehen! Der EBEL-Champion von 2013/14 besiegte am Samstag in Bozen die Vienna Capitals mit 5:2 und führt in der „best of seven“-Halbfinalserie mit 3:1. Den ersten von drei Matchpucks haben die Südtiroler am Montag in Wien. Linz schaffte gegen Salzburg mit einem 5:2-Sieg den Gleichstand.