Uber: Aufnahmen zeigen tödlichen Unfall in Arizona

Uber-Testfahrten vorübergehend eingestellt

Uber teilte mit, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern. „Eine unglaublich traurige Nachricht aus Arizona. Wir denken an die Familie des Opfers, während wir mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um zu verstehen, was passiert ist“, so Uber-Chef Dara Khosrowshahi auf Twitter. Er stoppte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos. Der Fahrdienst-Vermittler testet seine Roboterwagen auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto.