Biker fährt auf dem härtesten Radweg der Welt

„Reine Kopfsache“

Bevor sich der 30-Jährige auf das Rad schwang, so berichtete der Extrem-Mountainbiker gegenüber Medien, musste er die Strecke mehrmals ablaufen und ein paar Nächte darüber schlafen. Er ließ etwas Luft aus den Reifen, um mehr Halt am Berg zu haben, schraubte den Sattel höher und passte die Federung an. Der Rest, sagt er, war reine Kopfsache.