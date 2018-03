Eine 98-jährige Nonne ist der neue Sport-Superstar

Die 98-jährige Sister Jean ist seit 1994 bei den Loyola Ramblers. Früher war sie selbst Basketballerin. Man sagt, wenn die Spieler sich an sie wenden, betet sie nicht nur für sie, sondern gibt auch Ratschläge, wie zum Beispiel: „Seid besser, als die Gegner“ oder „Passt auf den mit der Nummer 23 auf“. Sie kennt sich auch in der Taktik aus: Ihre Match-Analysen schickt sie per E-Mail nach den Spielen. Bis jetzt glaubt sie selber nicht, was mit ihrer Mannschaft passiert. Mit so einem Erfolg hätte sie nicht gerechnet. Die Loyola Ramblers stehen unter den besten vier US-College-Teams. Das gab‘s das letzte Mal vor 40 Jahren.