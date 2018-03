Bub in Heim vergewaltigt: 4 Jahre Haft für Iraner

Der Mutter des Opfers fielen Rötungen auf

Zuvor hatte der Angeklagte dem Buben noch gedroht, er werde ihn umbringen, wenn er den Vorfall nicht für sich behalte. Der Mutter fielen aber Rötungen am Hals und am Mund ihres Kindes auf, schließlich erzählte es von dem brutalen Übergriff. Am Gericht wurde gestern ein eineinhalbstündiges Video der Opfer-Einvernahme abgespielt. Schon bei der Polizei hatte der 13-Jährige die Tortur identisch erzählt. Der Richter betonte: „Diese Schilderungen stimmen mit der Art und Weise des Festhaltens und den erlittenen Verletzungen überein, diese wurden an der Klinik genau dokumentiert.“