Der Osterhase ist kein Kuscheltier

Appell: Auch älteren Tieren eine Chance geben

Werden all diese Punkte beachtet, steht einer Anschaffung nichts im Wege, so Müller. Allerdings sollte man auch ältere Tiere in Betracht ziehen: „Gerade für Ersthalter eignen die sich besonders gut, da sie meist schon an Menschen gewöhnt sind“, erklärt die Tierschützerin und räumt zudem mit einem Vorurteil auf: „Nur weil Tiere aus dem Heim kommen, heißt das nicht, dass sie aus schlechten Verhältnissen sind.“