Deutsche Linksaktivistin in Zug niedergeschlagen

Der 23. März 2018 wird Jutta Ditfurth wohl für immer in schmerzhafter Erinnerung bleiben, denn am vergangenen Freitag ist die Linksaktivistin und ehemalige deutsche Grünen-Politikerin in einem ICE auf der Fahrt von Frankfurt nach Freiburg niedergeschlagen worden. Tatwaffe war Ditfurth zufolge eine Metallstange, die man ihr „zweimal schnell und mit voller Wucht von hinten“ auf den Kopf geschlagen habe. Die 67-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung, dem Angreifer gelang die Flucht.