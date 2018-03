Austro-Türken drohen der SPÖ mit nächster Wahl

Viele Türken in Österreich wählten SPÖ und NEOS

Fraglich ist allerdings, wie viele in Österreich lebende Türken tatsächlich dieser Seite folgen bzw. von den Inhalten erreicht werden. Aktuell steht die Seite bei 4409 Gefällt-mir-Angaben, was bei rund 360.000 in Österreich lebenden Türken ein verschwindend geringer Anteil ist. Rund 120.000 von ihnen dürfen in Österreich wählen, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Laut einer Umfrage der Union Europäisch-Türkischer Demokraten gaben 33,1 Prozent an der Befragten an, bei der Nationalratswahl 2017 die SPÖ gewählt zu haben. Sogar noch ein paar mehr, nämlich 34,1 Prozent, stimmten für die NEOS.