Emily Ratajkowskis Gatte sorgt für einen Glanz-Po

Während aber die Fans von Ratajkowski gar nicht genug kriegen können von der hübschen Brünette, hat einer die Nase von ihrem Nudistentum gehörig voll: Der Schauspieler Zach Braff macht sich über die nackte Emily Ratajkowski lustig. "Das Feuerzeug hab ich auch", schrieb er als Kommentar zu dem Foto, auf dem Emily sich mit einem Hut vor ihrem Gesicht auf einer Sonnenliege am Pool zeigt - und spielt damit auf ein kleines Details am linken unteren Bildrand an. Als sie vor einigen Wochen hüllenlos auf einem Sofa posierte, lobte er den Stoff des Möbelstücks.