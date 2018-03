Steirer sperrt Familie ein und zündet Haus an

Seine Familie brennen sehen - das wollte offenbar ein psychisch kranker Oststeirer (35). Er soll Feuer in seinem eigenen Haus gelegt und dazu noch seine Verwandten eingesperrt haben. Die Familie, drunter vier Kinder, konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Die 61-jährige Mutter des Brandlegers erlitt eine Rauchgasvergiftung. Dieser machte sich aus dem Staub.