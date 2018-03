Paragleiter (35) musste notlanden: Schwer verletzt

Mit einer 20-köpfigen Paragleiter-Gruppe startete der Tiroler (35) am Sonntag Nachmittag vom Hochgern bei Marquartstein in Bayern zu einem Streckenflug in Richtung Kufstein. Auf dem Retourweg passierte das Unglück: Der Schirm des 35-Jährigen klappte plötzlich zusammen, er musste am Hochstaufen bei Bad Reichenhall auf einen Schneefeld in rund 1400 Metern Höhe notlanden. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und an der Hand zu. Deutsche Einsatzkräfte retteten ihn per Tau.