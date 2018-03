Islam-Debatte: CSU legt im Streit mit Merkel nach

Seehofer über Merkel-Erklärung verärgert

Seehofer hat seinen Islam-Satz zuletzt mehrfach bekräftigt. Zugleich zeigte er sich verärgert darüber, dass Merkel ihm in ihrer Regierungserklärung offen widersprochen hatte. Er werde seine Politik „nicht um ein Jota ändern“, sagte er dem „Spiegel“. Merkel hatte im Bundestag betont, dass der Islam für sie zu Deutschland gehöre. Ein paar Tage zuvor stellte sich Merkel noch hinter das Ziel Seehofers, in Deutschland Migranten ohne Bleiberecht schneller abzuschieben. „Es geht darum, dass wir Recht und Gesetz in Deutschland durchsetzen“, sagte Merkel in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Die Bürger erwarteten zu Recht, dass jene Menschen, die keinen Rechtsanspruch auf einen Aufenthalt in Deutschland hätten,„dann auch wieder zurück in ihre Heimat müssen“.