Mit „Kritzel-Comedy“ zum Doppelsieg

Die Jury hat es sich nicht leicht gemacht: Erst kurz vor Mitternacht gab sie den Gewinner des heurigen Kleinkunstvogels bekannt - und stimmte letztlich in ihrem Urteil mit jenem des Publikums überein. Und so flogen beide Vögel in den Schoß von Micha Marx. In einem Jahr, das stark von Stand-Up-Comedy nach US-Format beeinflusst war, stach der in Bonn lebende Marx heraus: Der Illustrator bringt mit seiner „Kritzel-Comedy“ auf der Bühne Cartoons zum Leben und erzählt darin von seiner Jugend im Schwabenländle: Die Sozialwohnungen, die er für seine Hamster mit Lego gebaut hat, werden dabei genauso thematisiert wie die Beschwerdebriefe, die er schon als Jugendlicher mit großer Leidenschaft verfasst hat - etwa wenn er wegen einer fatalen Tee-Mischung das Ende des Films „Titanic“ verpasst hatte. Wort und Bild gehen dabei einen Union ein, die die Zuseher im Theratercafé vor Freude zwitschern ließ. Einen ersten Eindruck von Micha Marx können sie sich hier machen.