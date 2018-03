Wahlkampf: So schlagen sich die Spitzenkandidaten

Nur noch 28 Tage bis zum Super-Sonntag. Die sieben Kandidaten haben eine milde Aufwärmrunde hinter sich, jetzt geht es in die Osterferien. Bisher sprachen sie vorwiegend über Slogans, die letzten drei Wochen vor der Wahl sollten Klarheit in den landespolitischen Themen bringen. Eine Bestandsaufnahme in Salzburg.