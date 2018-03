Bewaffneter Raubüberfall auf MPreis-Filiale

Schrecksekunde für zwei Angestellte der MPreis-Filiale am Mitterweg in Innsbruck: Am frühen Abend wurden sie von einem bisher unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht, er gab sogar einen Schuss ab. Mit einem noch unbekannten Geldbetrag ergriff der Mann die Flucht, die Fahndung nach ihm läuft. Verletzt wurde zum Glück niemand.