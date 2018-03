Kurz kritisiert AMS: Rollt jetzt auch Kopfs Kopf?

Sebastian Kurz (ÖVP) geht mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) aufgrund der Vielzahl an negativen Rückmeldungen in den vergangenen Tagen hart ins Gericht: „Beim AMS muss sich dringend etwas ändern. Das AMS wird reformiert“, kündigte der Bundeskanzler in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“ am Samstag an. Das AMS sei den Herausforderungen durch die Zuwanderung nicht gewachsen, meinte Kurz in Hinblick auf den jüngst öffentlich gewordenen internen Revisionsbericht des Arbeitsmarktservice, der gravierende Probleme bei der Betreuung von arbeitslosen Migranten aufzeigt. Wackelt aufgrund der harschen Kritik des Kanzlers nun sogar der Job von AMS-Chef Johannes Kopf?