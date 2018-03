Hard siegt in HLA-Bonusrunde bei Fivers 29:26

Handball-Meister Hard hat am Freitag auch im Duell bei den Fivers Margareten seine weiße Weste in der Bonusrunde der spusu Handball Liga Austria behalten! Die Vorarlberger setzten sich in Wien in der 8. Runde mit 29:26 (16:12) durch. Die Gastgeber führten nur dreimal mit je einem Treffer (von 3:2 bis 5:4), danach zog Hard davon. Näher als bis auf zwei Tore kamen die Fivers nicht mehr heran. Hard führt ohne Punktverlust und mit fünf Punkten Vorsprung auf die Fivers die Tabelle an.